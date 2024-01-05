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Bolu'da yalnız yaşayan 88 yaşındaki kadın seccade üzerinde ölü bulundu - Son Dakika
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Bolu'da yalnız yaşayan 88 yaşındaki kadın seccade üzerinde ölü bulundu

Bolu'nun Karamanlı Mahallesi'nde yalnız yaşayan 88 yaşındaki Meryem Güray Onaran'dan uzun süredir haber alamayan komşuları durumu bildirdi. Ekiplerin eve gittiğinde yaşlı kadının namaz seccadesi üzerinde hareketsiz olduğu görüldü. Yapılan incelemede Meryem Güray Onaran'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bolu\'da yalnız yaşayan 88 yaşındaki kadın seccade üzerinde ölü bulundu
05.01.2024 - 17:06,  Güncelleme: 17:07
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Bolu'da komşularının haber alamadığı 88 yaşındaki kadın, yalnız yaşadığı evde seccade üzerinde ölü bulundu.

Olay, Karamanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karamanlı Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşadığı öğrenilen 88 yaşındaki Meryem Güray Onaran'dan uzun süredir haber alamayan komşuları durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine yaşlı kadının ikamet ettiği eve giden ekipler, yaşlı kadının namaz seccadesi üzerinde hareketsiz şekilde gördü. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede yaşlı kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

88 yaşındaki Meryem Güray Onaran cansız bedeni incelemelerin ardından morga kaldırıldı. - BOLU

Kaynak: İHA
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