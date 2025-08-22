Bolu\'da Yangın: 2 Ev Küle Döndü

Bolu'nun Seben ilçesindeki Solaklar Yaylası'nda 2 evin küle döndüğü yangının çıkış nedeni elektrik kaçağından olduğu tespit edildi.

Yangın, dün saat 19.38 sıralarında Alpagut köyü Solaklar Yaylası'nda ahşap bir yayla evinde çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişiğinde bulunan ahşap yapıya da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, arazöz, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangına 11 araç ve 26 personel ile müdahale edilirken, yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yayla evi ve bitişiğinde bulunan yapı küle döndü. Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yangının çıkış nedeninin ilk belirlemelere göre elektrik kaçağından kaynaklandığı belirtildi.

"Elektrik kaçağı kaynaklı olduğu değerlendirilmektedir"

Bolu Valiliği yaptığı açıklamada, "Söz konusu olayda can kaybının olmaması en büyük tesellimiz olurken 2 ev kullanılamaz hale gelmiştir. İlgili kurumlarımız tarafından gerekli hasar tespit çalışmalarına ivedilikle başlanacaktır. Yangının çıkış sebebinin ilk belirlemelere göre elektrik kaçağı kaynaklı olduğu değerlendirilmektedir" ifadeleri kullandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BOLU