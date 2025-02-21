Bolu'da Yangın: Odunluk Küle Döndü

3.Sayfa

Bolu'da alevler geceyi aydınlattı: Odunluk alev alev yandı

BOLU - Bolu'da 2 katlı evin bitişiğindeki odunluk alev alev yandı. Yangın sebebiyle betonarme evde hasar oluştu.

Yangın, Elmalık köyünde Ziya Bilir'e ait odunlukta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, odunluğun içinde bulunan kazandan alevler dışarıya sıçradı. Odunluk içerisinde bulunan kuru odunlar alevlendi. Kısa sürede büyüyen yangın tüm odunluğu sardı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan odunluk ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Küle dönen odunluğun bitişiğindeki 2 katlı betonarme ev hasar gördü.