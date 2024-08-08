Bolu'da yapılan operasyonlar sonucunda 4 kişi cezaevine gönderildi

3.Sayfa

Bolu'da polis ekipleri tarafından bir haftada yapılan operasyonlar neticesinde farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 29 Temmuz- 5 Ağustos tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde konutta veya eklentililerinde yağma suçundan 8 yıl 2 ay hapis cezası ile aranmakta olan S.Ç, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranmakta olan A.A, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 7 yıl 16 ay hapis cezası ile aranmakta olan G.Ö ve kasten öldürme suçundan 10 yıl 20 ay hapis cezası ile aranmakta olan E.Ç.'nin yeri tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan operasyon neticesinde şahıslar yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından şahıslar cezaevine gönderildi. - BOLU