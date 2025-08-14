Bolu\'da Yerleşim Alanına Yakın Yangın Kontrol Altına Alındı

Bolu'nun Sarıcalar Mahallesi'nde yerleşim alanına yakın otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Sarıcalar Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın otluk alanda meydana geldi. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede yaptığı müdahale sonucu yangın, evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU