Bolu'da yolcu otobüslerinde 760 bin TL'lik kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Bolu'da yolcu otobüslerinde 760 bin TL'lik kaçak tütün ele geçirildi

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Bolu\'da yolcu otobüslerinde 760 bin TL\'lik kaçak tütün ele geçirildi
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Bolu'da jandarma ekiplerince TEM Otoyolu'nda durdurulan yolcu otobüslerinde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 760 bin TL olan kaçak elektronik sigara kiti ve tütün mamulü ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bolu'da jandarma ekiplerince TEM Otoyolu üzerinde durdurulan yolcu otobüslerinde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 760 bin TL olan kaçak elektronik sigara kiti ve tütün mamulü ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında çalışma başlattı. 14 Eylül 2026 tarihinde TEM Otoyolu üzerinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, İstanbul istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsleri denetim noktasında durduruldu. Otobüslerde yolcu olarak bulunan 2 şüphelinin valiz ve çantalarında adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda detaylı arama yapıldı. Aramalarda piyasa değeri yaklaşık 760 bin TL olan 23 bin 500 adet elektronik sigara kiti, bin 600 paket kaçak sigara ve 47 adet elektronik sigara ele geçirildi. Kaçak ürünlere el konulurken, gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaJandarmaBoluSon Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da yolcu otobüslerinde 760 bin TL'lik kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
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