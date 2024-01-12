 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bolu Dağı'nda Kar Yağışı: D-100 Karayolu Beyaz Örtüyle Kaplandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu Dağı'nda Kar Yağışı: D-100 Karayolu Beyaz Örtüyle Kaplandı

Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaşırken, ekipler kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bolu'da, akşam saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde ve Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan D-100 karayolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı. Etkisini artıran kar sebebiyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının etkili olduğu ve kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sürücüler dikkatli bir şekilde ilerliyor. Karayolları ekipleri kar yağışının yolu kapatmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede gece saatlerine kadar kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı.

Bolu Dağı\'nda Kar Yağışı: D-100 Karayolu Beyaz Örtüyle Kaplandı
12.01.2024 - 19:14,
Abone Ol

Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaşırken, ekipler kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bolu'da, akşam saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde ve Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan D-100 karayolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı. Etkisini artıran kar sebebiyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının etkili olduğu ve kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sürücüler dikkatli bir şekilde ilerliyor.

Karayolları ekipleri kar yağışının yolu kapatmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede gece saatlerine kadar kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı. - BOLU

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Toros Dağları, Türkiye, Bolu, Ulaşım, Hava Durumu, Doğa, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bolu Dağı'nda Kar Yağışı: D-100 Karayolu Beyaz Örtüyle Kaplandı - Son Dakika


18:42
AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Yargıtay'a Can Atalay tepkisi: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Yargıtay'a Can Atalay tepkisi: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz
17:30
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı
17:27
Kocasına kurduğu tuzak kendi sonunu getirdi Kocasına kurduğu tuzak kendi sonunu getirdi
17:08
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 14 Ocak tepkisi: Bu siyaseten saygısızlıktır, görgüsüzlüktür Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 14 Ocak tepkisi: Bu siyaseten saygısızlıktır, görgüsüzlüktür
17:06
Seçil Erzan'dan duruşmaya damga vuran talep: MASAK herkesin hesaplarını incelesin Seçil Erzan'dan duruşmaya damga vuran talep: MASAK herkesin hesaplarını incelesin
16:48
Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu
16:11
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
16:07
Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu

Son Dakika
18:42 AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Yargıtay'a Can Atalay tepkisi: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz
17:30 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı
17:27 Kocasına kurduğu tuzak kendi sonunu getirdi
17:06 Seçil Erzan'dan duruşmaya damga vuran talep: MASAK herkesin hesaplarını incelesin
17:08 Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 14 Ocak tepkisi: Bu siyaseten saygısızlıktır, görgüsüzlüktür
16:48 Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu
16:11 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
16:07 Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu
15:51 Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım
15:22 MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 19:46:59. #1.12#
SON DAKİKA: Bolu Dağı'nda Kar Yağışı: D-100 Karayolu Beyaz Örtüyle Kaplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement