Bolu Dağı'nda tır ve 2 kamyonun karıştığı kazada 2 kişi yaralandı, yol açıldı - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda tır ve 2 kamyonun karıştığı kazada 2 kişi yaralandı, yol açıldı

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Bolu Dağı\'nda tır ve 2 kamyonun karıştığı kazada 2 kişi yaralandı, yol açıldı
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Bolu Dağı\'nda tır ve 2 kamyonun karıştığı kazada 2 kişi yaralandı, yol açıldı
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Bolu Dağı geçişinde 1 tır ve 2 kamyonun karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, yaklaşık 2 saat kapalı kalan tünelin İstanbul istikameti yeniden açıldı.

Bolu Dağı geçişinde 1 tır ve 2 kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde trafiğe kapatılan yol, ekiplerin çalışmalarının ardından yaklaşık 2 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Kaza, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde bulunan 3. Viyadük mevkisinde, İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FEV 743 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu makaslayarak bariyerlere çarptı. Bu sırada aynı yönde seyreden 34 EGY 927 ve 16 BHD 826 plakalı kamyonlar da makaslayan tıra çarptı.

Zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Otoyolda uzun araç kuyrukları oluşurken sürücüler, Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirildi. Ekiplerin kaza yapan araçları kaldırması ve yol temizleme çalışmalarını tamamlamasının ardından yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalan güzergah yeniden ulaşıma açıldı. Bölgede trafik akışı normale dönerken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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