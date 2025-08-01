Bolu\'daki Gölet Kuruyor, Balıklar Telef Oluyor

Bolu'nun Merkez ilçesine bağlı Çepni köyünde bulunan tarımsal sulama göleti, sıcak havalar ve sulama faaliyetleri nedeniyle kuruma noktasına geldi. Gölette yüzlerce balık telef olurken, yaklaşık 200 metrekarelik alanda hayatta kalmaya çalışan balıkların yaşam mücadelesi görüntülere yansıdı.

Çepni köyü ve bölgesinin en önemli sulama kaynaklarından biri olan gölette, su seviyesinin hızla düşmesiyle balık ölümleri artış gösterdi. Sıcak havanın etkisiyle tamamen kurumaya yüz tutan gölette, bazı balıkların çamur içinde oksijen bulmak için çırpındığı görüldü. Ölü balıklar kıyı şeridinde ve su yüzeyinde yoğun şekilde görüntülere yansırken, gölet havadan görüntülendi. - BOLU