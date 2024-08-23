Bolu'daki orman yangınından etkilenen alan dron ile görüntülendi - Son Dakika
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Bolu'daki orman yangınından etkilenen alan dron ile görüntülendi

Ankara-Bolu il sınırında başlayan orman yangını, Bolu'nun Gerede ilçesine sıçradı. Yangının etkisiyle hasar gören alan, dron ile havadan görüntülendi.

23.08.2024 22:43
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Bolu'daki orman yangınını hasar gören alan böyle görüntülendi

BOLU - Ankara-Bolu il sınırında otluk alanda başlayan yangının söndürme ve soğutma çalışmaları dron ile görüntülendi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde başlayarak Bolu'nun Gerede ilçesine sıçrayan orman yangının etki ettiği alan dronla havadan görüntülendi.

21 Ağustos 12.30'da Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesinin yakınlarında otluk alanda çıkan yangın Bolu'nun Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçradı. Alevlerin etkilediği Gerede'ye bağlı Kavacık, Demirler ve Berçinçatak Mahallelerinde başta yaşlılar, kadınlar, çocuklar ve engelliler olmak üzere birçok kişi tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ortaya çıkan manzara yangının etkisini gözler önüne serdi. Yangının etkisiyle kül olan Demirler köyü çevresindeki ormanlık alan, yayla evleri ve Berçinçatak Yaylası dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

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