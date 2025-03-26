Bolu'daki Otel Yangınında Halit Ergül'ün Eşi ve Kızları Tutuklandı - Son Dakika
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Bolu'daki Otel Yangınında Halit Ergül'ün Eşi ve Kızları Tutuklandı

Bolu\'daki Otel Yangınında Halit Ergül\'ün Eşi ve Kızları Tutuklandı

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını sonrası yürütülen soruşturma kapsamında, otel sahibi Halit Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül ve iki kızı tutuklandı. Olayla ilgili toplamda 31 şüpheli gözaltına alındı.

26.03.2025 22:09  Güncelleme: 22:11
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Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili gözaltına alınan otelin yönetim kurulu üyeleri tutuklu otel sahibi Halit Ergül'ün eşi ve 2 kızı tutuklandı.

Kartalkaya'da 21 Ocak'ta gece saatlerinde Grand Kartal Otel'in restoran bölümünde çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Yangının akabinde başlatılan soruşturma kapsamında 31 şüpheli gözaltına alınırken; aralarında otel sahibi Halit Ergül, otelin genel müdürü ve aynı zamanda otel sahibi Ergül'ün damadı Emir Aras, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in de bulunduğu 22 şüpheli tutuklanmıştı.

Sabah saatlerinde 10 kişi daha gözaltına alındı

Yangınla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında bilirkişi heyetinin hazırladığı raporun ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla dün Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü Yeliz Erdoğan ve eski Ruhsat Müdürü Mehmet Özel gözaltına alınırken, bugün de tutuklu olan sahibi Halit Ergül'ün eşi ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan Emine Murtezaoğlu Ergül, kızı Elif Aras, şirket ortaklarından diğer kızı Ceyda Hacıbekiroğlu, otelin yapıldığı yıl statik hesaplamasını yapan inşaat mühendisi İsmail Haluk İnceler, yangın sonrası gözaltına alınan ve sonrasında serbest bırakılan iş güvenliği uzmanı Ece Kayacan, Muharrem Şen, Mustafa Selman Çelen ve Kübra Demir gözaltına alındı. Ergül ailesinin İstanbul'da gözaltına alınarak sabah saatlerinde Bolu'ya getirildiği öğrenildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Halit Ergül'ün eşi ve kızları tutuklandı

Tutuklu olan sahibi Halit Ergül'ün eşi ve aynı zamanda yönetim kurulu üyeleri olan eşi Emine Murtezaoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

İş güvenliği uzmanı Ece Kayacan ve otelin yapıldığı yıl statik hesaplamasını yapan inşaat mühendisi İsmail Haluk İnceler, mimar Muharrem Şen, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü Yeliz Erdoğan, Seben İl Özel İdare Müdürü Mehmet Özel, Mustafa Selman Çelen ve iş güvenliği uzmanı Kübra Demir'in adliyedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'daki Otel Yangınında Halit Ergül'ün Eşi ve Kızları Tutuklandı - Son Dakika

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