Bolu'daki Otel Yangınında İlk Görüntüler Ortaya Çıktı: 78 Kişi Hayatını Kaybetti

78 kişiye mezar olan otel yangının ilk görüntüleri ortaya çıktı

Grill cihazı alev aldı, otel kül oldu

BOLU - Bolu'nun önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangının ilk anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yangın anında mutfak personelinin, mutfakta bulunan yangın tüpüyle müdahale etmediği, dumanları görünce alanı terk ettiği görüldü.

Yangın sonrası Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada şimdiye kadar 41 şüpheli gözaltına alındı. 28 şüpheli tutuklanırken, 9'u daha sonra serbest bırakıldı. Aralarında otel sahibi Halit Ergül, eşi ve yönetim kurulu üyesi Emine Murtezaoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otelin genel müdürü Emir Aras, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in de bulunduğu 19 kişinin tutukluluğu ise devam ediyor. Uzman bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan 189 sayfalık raporda, yangının otelin 4'üncü katında bulunan restoranın "show" bölümünde kullanılan "grill plate" cihazından çıktığı belirtildi. Cihazın iç kısmında bulunan ve solvent içeren temizlik maddesinin aşırı ısınmadan dolayı eridiği, yağlarla karışarak zemine aktığı ve ardından çöp kutusuna ulaşıp alevlenerek yangının büyümesine neden olduğu kaydedildi.

"Kontrol edilebilir büyüklükte yaklaşık 6 dakika devam etmiştir"

Bilirkişi raporunda yangının başlama anlarına ilişkin, "Grill Plate üzerinde ayar düğmesi ile sıcaklık kontrolünü sağlayan termostat, set edildiği değere (300 derece yüzey tanımlı ulaşılabilir yüzey sıcaklığı ve doğal olarak çok daha yüksek direnç teli sıcaklığı) ulaşıldığı ve termostatlardan biri bozuk olduğundan dolayı da aşırı ısınmasına karşı devreye girmemiş ve kontrolsüz ısınma durumunda çalışmaya devam etmiştir, Aşırı ısınmaya bağlı toplama kabında bulunan yağda aşırı ısınma ve buharlaşma başlamıştır. Kamera görüntülerinde taşıyıcı sehpa ile ahşap dekorasyon arasından net olarak küçük bir parlama ile yağ buharının iç haznede alev aldığı görülmektedir. Yanma, yağ haznesi kaynaklı olarak kontrol edilebilir büyüklükte yaklaşık 6 dakika devam etmiştir" denildi.

Güvenlik eksiklikleri

Bilirkişi raporunda yangının başladığı alanda ciddi güvenlik eksikliklerine de dikkat çekildi. Restoranın show kısmında davlumbazlarda otomatik söndürme sistemi bulunmadığı, tavanda duman veya ısı dedektörü yer almadığı ve görünür alanda yangın tüpünün olmadığı ifade edildi. Sadece sol kolonda bir adet tüp bulunduğu, ancak hiçbir personelin bu tüpü hatırlamadığı belirtildi.

Yangının ilk çıkış anı kamerada

Facianın yaşandığı Grand Kartal Otel'in güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, grill cihazının alev aldığı, kısa sürede tüm restoranın dumanla kaplandığı ve alevlerin mutfak bölümüne ulaştığı görüldü. Kayıtlarda, mutfakta yerde bulunan yangın tüpüyle yangına müdahale etmeden personelin panik içinde alanı terk ettiği anlar da yer aldı.