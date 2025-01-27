Bolu\'daki yangın faciası: Otel müdürünün ifadesi ortaya çıktı

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Bolu'da 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel yangınına ilişkin soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 19 kişi tutuklanırken her geçen saat yeni gelişmeler yaşanıyor.

OTEL MÜDÜRÜNÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Bolu'da Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin tutuklanan Gazelle Resort Oteli'nin Genel Müdürü Ahmet Demir'in ifadesi ortaya çıktı.

İfadesinde Grand Kartal Otel'deki evrak sürecinin hızlanmasıyla ilgili Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile telefonla görüştüğünü ifade eden Ahmet Demir, "2024 yılının Aralık ayı sonlarına doğru muhasebe müdürü Kadir Özdemir bana, belediye evrakına göre Grand Kartal Otel'de genel bir eksikliğin olduğunu, yeni bir müracaatta bulunduklarını belirterek, "Müracaat işlemini hızlandırabilir miyiz?' dedi. Ben de Sedat Gülener'e bu konuyu telefonda ilettim. Telefonda konunun içeriğine vakıf değilim. Ancak, 'Evrak sürecini hızlandırabilir miyiz?' dedim" sözlerini sarf etti.

"GÜLENER İLE BİR YA DA İKİ DEFA GÖRÜŞTÜM"

"Sedat Gülener bana Grand Kartal Otel'in ilk denetlemesi ile alakalı herhangi bir şey söylemedi" diyen Demir, "Otelde eksiklik olup olmadığına ilişkin herhangi bir sözü olmadı. Kendisi ikinci müracaatla ilgili bana 'Konuyu öğrenelim, yardımcı olurum' dedi. Bu konu ile ilgili Sedat Gülener'le telefonla görüşmüşlüğüm ya birdir ya da ikidir. Daha fazlasını hatırlamıyorum. Ben ikinci müracaat için görüşme yapmıştım. İşlemin olumlu sonuçlandığını Kadir Özdemir bana söylemiştir. Gazelle Otel'de yangın tatbikatı 2025 yılında yapılmadı. 2023 veya 2024'te yapıldığını hatırlıyorum. Tatbikat neticesinde ISG defterine kayıt oluşturuluyor. Gazelle Otel'in yangın uygunluk raporu olmadığını biliyorum. Turizm Bakanlığı'nın akredite firmaları var. 2023 yılından beri her yıl bunlar denetim yapıyorlar. İsimleri hatırlamıyorum. Ancak bunlar kayıtlarda var. Her ikisini de kayıtlardan çıkarıp getirebilirim. Grand Kartal Oteli de, Gazelle Oteli de hizmet alınan şirketlerin denetlediğini biliyorum" ifadelerini kullandı.