Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2026-2027 sezonu planlaması için toplantı yaptı - Son Dakika
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Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2026-2027 sezonu planlaması için toplantı yaptı

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Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2026-2027 sezonu planlaması için toplantı yaptı
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Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 2025-2026 okul sporları sezonunu değerlendirip 2026-2027 sezonunu planlamak için İl Müdürü Emrullah Güler'in öncülüğünde toplantı düzenledi. Toplantıda yeni sezon hazırlıkları ve öğrencilerin farklı branşlara yönlendirilmesi görüşüldü.

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, 2025-2026 sezonunun değerlendirilmesi ve 2026-2027 sezonu okul sporları faaliyetlerinin planlanması amacıyla toplantı düzenlendi.

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler'in öncülüğünde, Okul Sporları Şube Müdürlüğü 2025-2026 Sezonu İlçe Değerlendirme ve 2026-2027 Sezonu Planlama Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, şube müdürleri, ilçe müdürleri ve ilgili personel katıldı. Geride kalan 2025-2026 sezonunda ilçelerde gerçekleştirilen okul sporları faaliyetleri değerlendirilirken, yeni sezonda yapılması planlanan çalışmalar ele alındı.

Toplantıda 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde gerçekleştirilecek okul sporları faaliyetlerinin planlanması, uygulama süreçleri ve organizasyonlara ilişkin hazırlıklar görüşüldü. Ayrıca öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımının artırılması amacıyla yürütülecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Yeni sezonda öğrencilerin farklı branşlarda spora yönlendirilmesi ve okul sporları faaliyetlerinin daha etkin şekilde yürütülmesine yönelik planlamaların değerlendirildiği bildirildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaGençlikEğitimBoluSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2026-2027 sezonu planlaması için toplantı yaptı - Son Dakika
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