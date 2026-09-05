Bolu Gerede'de yıldırım düşen ağaçtan çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Aktaş Kurtlar köyünde yıldırım düşen ağaçtan çevredeki otluk alana sıçrayan yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri büyümeden kontrol altına alarak söndürdü ve soğutma çalışması yaptı.
Bolu'nun Gerede ilçesinde bir ağaca yıldırım düşmesi sonucu çıkan arazi yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Yangın, Gerede ilçesine bağlı Aktaş Kurtlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede etkili olan yağış sırasında bir ağaca yıldırım düşmesi sonucu çevredeki otluk alanda yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevreye yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Kaynak: İHA
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