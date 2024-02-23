Bolu Güney Çevre Yolu'nda Kazaların Yaşandığı Kavşağa Trafik Işık Sistemi Kuruldu - Son Dakika
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Bolu Güney Çevre Yolu'nda Kazaların Yaşandığı Kavşağa Trafik Işık Sistemi Kuruldu

Bolu Güney Çevre Yolu\'nda Kazaların Yaşandığı Kavşağa Trafik Işık Sistemi Kuruldu

Bolu'da yaklaşık 2 ay önce kullanılmaya başlanan Güney Çevre Yolu'nda, sık sık kazaların yaşandığı Kasaplar Kavşağı'na trafik ışık sistemi kuruldu. Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın incelemelerinin ardından görevli ekipler tarafından yapılan düzenleme ile kaza oranının azaltılması hedefleniyor.

23.02.2024 13:17  Güncelleme: 13:20
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Bolu'da yaklaşık 2 ay önce kullanılmaya başlanan ve defalarca kazaların yaşandığı Güney Çevre Yolu'nun Kasaplar Kavşağı'na trafik ışık sistemi kuruldu.

Bolu'da yaklaşık 2 ay önce faaliyete geçen Güney Çevre Yolu'nda, kullanıma başlandığı süre zarfı içerisinde kazalar meydana geldi. Mudurnu yolu ile D-100 kara yolunu birbirine bağlayan Güney Çevre Yolu'nun Kasaplar köyü mevkiinde bulunan dönel kavşakta önlem alınması yönünde vatandaşlar tarafından tepkiler oluştu. Maddi hasarlı ve yaralamalı kazaların meydana geldiği Kasaplar Kavşağı'nda, Bolu Valisi Erkan Kılıç incelemelerde bulundu. Erkan Kılıç'ın incelemelerinin ardından görevli ekipler harekete geçerek, Kasaplar Kavşağı'na trafik ışık sistemini kurdu. Sinyalize sistem sayesinde kaza oranının en aza inmesi hedefleniyor. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu Güney Çevre Yolu'nda Kazaların Yaşandığı Kavşağa Trafik Işık Sistemi Kuruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu Güney Çevre Yolu'nda Kazaların Yaşandığı Kavşağa Trafik Işık Sistemi Kuruldu - Son Dakika
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