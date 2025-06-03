Bolu Kartalkaya Yangın Davası: İlk Duruşma 7 Temmuz'da - Son Dakika
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Bolu Kartalkaya Yangın Davası: İlk Duruşma 7 Temmuz'da

Bolu Kartalkaya Yangın Davası: İlk Duruşma 7 Temmuz\'da
03.06.2025 13:55  Güncelleme: 14:02
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Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin davanın ilk duruşması 7 Temmuz'da görülecek. Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nde yapılacak duruşma öncesi geniş güvenlik önlemleri alındı. Yangınla ilgili 41 şüpheli gözaltına alındı, 28'i tutuklandı.

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin davanın görüleceği Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin çok amaçlı salonunda hazırlıklar başladı. İlk duruşmanın 7 Temmuz'da görüleceği okulda, geniş güvenlik önlemleri alındı.

Bolu'nun önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişinin hayatını kaybetti. Yangın sonrası Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada şimdiye kadar 41 şüpheli gözaltına alındı. 28 şüpheli tutuklanırken, 9'u daha sonra serbest bırakıldı. Aralarında otel sahibi Halit Ergül, eşi ve yönetim kurulu üyesi Emine Murtezaoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otelin genel müdürü Emir Aras, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in de bulunduğu 19 kişinin tutukluluğu ise devam ediyor. Uzman bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan 189 sayfalık raporda, yangının otelin 4'üncü katında bulunan restoranın "show" bölümünde kullanılan "grill plate" cihazından çıktığı belirtildi.

İddianame kabul edildi

İddianamede Grand Kartal A.Ş. yönetim kurulu üyeleri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve İtfaiye Eri İrfan Acar hakkında "olası kastları ile sorumlu oldukları" ifadesine yer verildi. Bu 13 kişi hakkında "olası kastla öldürme" suçu ile "olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam 1998 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, otelin teknik personelleri Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ile Muharrem Şen, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ve eski Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenildi. Hazırlanan iddianame, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Yangın faciasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İlk duruşma 7 Temmuz'da görülecek

Davada ilk duruşmanın 7 Temmuz'da görüleceği öğrenildi. Bolu Adliyesi'ndeki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin çok amaçlı salonunda yapılacak. 7 Temmuz'da görülecek ilk duruşma öncesinde Bolu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çok amaçlı salon çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Güvenliğin üst düzeyde tutulduğu bölgede, içeriden görüntü alınmasına izin verilmiyor. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu Kartalkaya Yangın Davası: İlk Duruşma 7 Temmuz'da - Son Dakika

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