Bolu-Mengen Yolunda Kontrolden Çıkan Cip Tarlaya Uçtu, 5 Kişi Yaralandı

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Bolu- Mengen kara yolunda kontrolden çıkan cip, tarlaya uçtu. Hurdaya dönen araçta 5 kişi yaralandı.

Kaza, Bolu-Mengen yolunda Semerciler köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı tatili için yola çıkan 5 kişilik aile, Bolu-Mengen yoluna girdi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DLR 243 plakalı cip, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan cip, Semerciler köyü mevkiinde tarlaya uçtu. Takla atarak hurdaya dönen araç içerisindeki 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçta sıkışan yaralılar çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU