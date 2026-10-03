Bolu Mudurnu'da anız yangını ormana sıçradı, köylüler tankerle kontrol altına aldı - Son Dakika
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Bolu Mudurnu'da anız yangını ormana sıçradı, köylüler tankerle kontrol altına aldı

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Bolu Mudurnu\'da anız yangını ormana sıçradı, köylüler tankerle kontrol altına aldı
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Bolu Mudurnu'ya bağlı Yazılar köyü yakınlarındaki tarlada çıkan anız yangını ormanlık alana sıçradı. Köylülerin römorklu su tankerleriyle zamanında müdahalesi yangını büyümeden kontrol altına alırken, itfaiye ve orman ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan anız yangını, köylülerin römorklu su tankerleriyle yaptığı zamanında müdahale sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Mudurnu ilçesine bağlı Yazılar köyü yakınlarında bulunan bir tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Kuru otların alev almasıyla kısa sürede büyüyen yangın, tarlanın bitişiğindeki ormanlık alana sıçradı. Alevleri ve yükselen dumanları fark eden Yazılar köyü sakinleri, durumu yetkililere bildirdikten sonra hemen harekete geçti. Muhtemel yangınlara karşı daha önce köylere tahsis edilen römorklu su tankerlerini traktörlerine bağlayan vatandaşlar, alevlerin ormanın iç kesimlerine ilerlemesine fırsat vermeden yangına ilk müdahaleyi yaptı. Köylülerin yoğun çabası sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen Mudurnu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler, kontrol altına alınan bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler, yangının ormanın derinliklerine yayılma riskini tamamen ortadan kaldırmak amacıyla alanda uzun süre yoğun soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangının ilk çıkış anında köydeki vatandaşlarla seferber olduklarını dile getiren Yazılar köyü Muhtarı Mehmet Akşit, "Dumanı görür görmez olay yerine su tankerini takarak yetiştik. Ormana zarar vermeden yangını söndürdük" dedi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaİtfaiyeMudurnuGüncelOrmanaÇevreBoluSon Dakika

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