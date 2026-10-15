Bolu Mudurnu\'da kazalar artınca yenilenen yolda 50 km/s hız denetimi başladı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yenilenen ilçe girişi yolunda araç hızlarının yükselmesi ve trafik kazalarının artması üzerine polis ekipleri tarafından radarlı hız denetimi başlatıldı.

Mudurnu ilçe girişinde bulunan yolun yenilenmesinin ardından bölgede seyreden araçların hızlarının yükseldiği ve buna bağlı olarak trafik kazalarında artış yaşandığı tespit edildi. Güzergah üzerinde yaşayan vatandaşlar ile iş yeri sahiplerinden gelen şikayet ve talepleri değerlendiren Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede güvenli ulaşımı sağlamak amacıyla harekete geçti. Polis ekipleri, yerleşim yeri içerisinde kalan ve hız sınırının 50 kilometre/saat olduğu güzergahta trafik uygulamalarını sıklaştırarak radar cihazıyla hız kontrollerine başladı. Gerçekleştirilen denetimlerle muhtemel kazaların önüne geçilmesi, yayaların can güvenliğinin sağlanması ve sürücülerin güvenli bir şekilde seyahat etmesi hedefleniyor. Emniyet yetkilileri, yenilenen yolun sağladığı ulaşım kolaylığının trafik kurallarına uyularak güvenli biçimde kullanılması gerektiğine dikkat çekerek, sürücüleri özellikle konut ve iş yerlerinin yoğun olduğu kesimlerde hız sınırlarına uymaları konusunda uyardı.