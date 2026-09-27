Bolu Mudurnu'da tavuk bulunmayan kümeste çıkan yangın çevreye sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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Bolu Mudurnu'da tavuk bulunmayan kümeste çıkan yangın çevreye sıçramadan söndürüldü

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Bolu Mudurnu\'da tavuk bulunmayan kümeste çıkan yangın çevreye sıçramadan söndürüldü
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Bolu Mudurnu'ya bağlı Kavallar köyünde, tavuk bulunmayan ve saman balyaları depolanan kümeste bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürülen yangında kümes ve saman balyaları kullanılamaz hale geldi, inceleme başlatıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde içerisinde saman balyaları bulunan kümeste yangın çıktı.

Olay, Mudurnu ilçesine bağlı Kavallar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde tavuk bulunmayan ve içinde saman balyaları depolanan bir kümeste bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm yapıyı sardı. Gökyüzünü saran dumanları ve alevleri gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, alev topuna dönen kümese müdahale etti. İtfaiye erlerinin yoğun çabası sonucu yangın çevredeki alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Kümes ve içindeki saman balyaları kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaİncelemeMudurnuİtfaiyeGüncelBoluOlaySon Dakika

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SON DAKİKA: Bolu Mudurnu'da tavuk bulunmayan kümeste çıkan yangın çevreye sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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