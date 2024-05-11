Bolu-Mudurnu karayolunda feci kaza: 2 yaralı - Son Dakika
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Bolu-Mudurnu karayolunda feci kaza: 2 yaralı

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Bolu-Mudurnu karayolunda meydana gelen kafa kafaya çarpışma sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada, Mudurnu'dan Bolu istikametine seyreden bir hafif ticari araç ile karşı yönden gelen bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç devrildi ve her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

11.05.2024 00:15
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Bolu- Mudurnu karayolunda feci kaza: 2 yaralı

BOLU - Bolu-Mudurnu karayolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bolu-Mudurnu kara yolunda Hacı Abdullah Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Mudurnu'dan Bolu istikametinde seyreden Sabahattin K. idaresindeki 14 LD 858 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Selami T. yönetimindeki 81 DP 520 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç, yol kenarına devrildi. Meydana gelen kazada iki aracın sürücüsü de yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sağlık ekiplerince Sabahattin K. ve Selami T. Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Selami T., Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu-Mudurnu karayolunda feci kaza: 2 yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu-Mudurnu karayolunda feci kaza: 2 yaralı - Son Dakika

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