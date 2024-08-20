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Bolu- Mudurnu yolunda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

BOLU - Bolu-Mudurnu karayolunda panelvan ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bolu-Mudurnu yolunda Örencik köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Örencik köyü yol ayrımından dönmek isteyen Salih Bircan yönetimindeki 14 AK 047 plakalı otomobille, Mudurnu-Bolu yolunda seyreden Mustafa A. idaresindeki panelvan araç çarpıştı. Kazada panelvanda yolcu konumunda bulunan Ayşe A. ve otomobil sürücüsü araçta sıkışarak ağır yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobilde sıkışarak ağır yaralanan Salih Bircan bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Salih Bircan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.