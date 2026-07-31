Bolu’nun ilk kadın itfaiyecileri göreve başladı

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün ilk kadın itfaiye erleri Elif Ceyhan Okumuş, Sıla Tuğlu ve Yasemin Şenol, 464 saatlik eğitim programını tamamlayarak göreve başladı.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, tarihinde ilk kez kadın itfaiye eri istihdam etti. Belediye İtfaiye Yönetmeliği'nin 15'inci maddesi kapsamında açılan personel alım ilanına yapılan başvurular arasından uygulamalı ve sözlü sınavları geçen Elif Ceyhan Okumuş, Sıla Tuğlu ve Yasemin Şenol, İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde görevlendirildi.

464 saat eğitim aldılar

Göreve başlayan 3 kadın itfaiye eri, 464 saat süren teorik ve uygulamalı eğitim programını tamamladı. Eğitimlerde yangına müdahale, arama kurtarma, trafik kazalarında kurtarma, ekipman kullanımı ve ekip koordinasyonu konularında çalışma yapıldı. Eğitim sürecinin ardından gündüz ve gece gerçekleştirilen tatbikatlarda trafik kazasında kurtarma, kapalı alan yangınına müdahale ve araç yangını senaryoları uygulandı. Tatbikatlarda müdahale süresi, ekip çalışması, doğru ekipman kullanımı ve koordinasyon becerileri değerlendirildi. İtfaiyecilik Meslek Yüksekokulu mezunları Elif Ceyhan Okumuş ve Sıla Tuğlu ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu Yasemin Şenol, tatbikatları başarıyla tamamladı.

"İnsanlara daha fazla dokunmak istedim"

Bolu'nun ilk kadın itfaiye erlerinden Elif Ceyhan Okumuş, daha önce yaşadığı bir olayın meslek seçiminde etkili olduğunu belirterek, "Bu ilki yaşamak gurur ve onur verici. Birkaç yıl önce kötü bir tecrübe yaşadım. Sonrasında insanlara daha fazla dokunabileceğim bir meslek yapmak istedim. Burada olduğum için çok mutluyum" dedi. İtfaiyeciliğin çocukluk hayali olduğunu söyleyen Sıla Tuğlu ise mesleği dedesi ve babasından devraldığını ifade etti. Tuğlu, "Babam ve dedem de itfaiyeciydi. Şimdi bu bayrağı ben devraldım. Bu mesleği kadınların da başarıyla yapabileceğini göstermek istiyoruz" diye konuştu.

Yasemin Şenol da sahada çalışmayı ve insanların hayatına dokunmayı tercih ettiğini belirterek, "Masa başı işleri hiçbir zaman sevmedim. İnsan hayatına dokunmayı seviyorum. Bir kadının başaramayacağı hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.