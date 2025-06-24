Bolu-Seben Yolunda Otomobil Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Bolu- Seben kara yolunda bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın sebebiyle araç alev topuna döndü. Alev alev yanan otomobilden geriye hurda yığını kaldı.

Yangın, dün akşam saatlerinde Bolu-Seben kara yolunda Gölcük Tabiat Parkı'na yaklaşık 3 kilometre kala meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M. S. A. idaresindeki 34 DK 4936 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Sürücünün aracı kenara çekmesinin hemen ardından otomobil bir anda alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Otomobil ise tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU