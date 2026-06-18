Mengen'de maden göçüğü: İşçi için 26 saatlik çaba - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mengen'de maden göçüğü: İşçi için 26 saatlik çaba

18.06.2026 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Mengen'deki maden ocağında göçükte hayatını kaybeden Muhammet Özkul'un cenazesini çıkarma çalışmaları 26 saattir sürüyor. Yangın ve gaz nedeniyle ara verilen çalışmalar, TTK ekiplerinin müdahalesiyle gece boyunca devam etti.

Bolu'nun Mengen ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçinin cenazesinin bulunduğu yerden çıkarılması için yürütülen çalışmalar 26 saattir sürüyor.

Gökçesu beldesinde faaliyet gösteren Yanar Elmas Madencilik firmasına ait maden ocağına dün sabah saat 08.30 sıralarında genel kontrol amacıyla giren işçilerin bulunduğu bölgede göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerde, toprak altında kalan maden işçisi Muhammet Özkul'un (49) hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerin mesaisi gece boyunca devam etti

Hayatını kaybeden işçinin cenazesini çıkarmak için başlatılan çalışmalara, dün ocakta çıkan yangın ve açığa çıkan gaz nedeniyle zorunlu olarak ara verilmişti. Bölgeye yönlendirilen Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) bağlı uzman tahlisiye (kurtarma) ekipleri ile itfaiye ve AFAD personelinin çalışmaları sonucunda, ocaktaki yoğun duman ve gaz tamamen tahliye edildi.

Güvenli ortamın sağlanmasının ardından ekiplerin çalışmaları gece boyunca kesintisiz olarak devam etti. Bölgede 26. saatine giren yoğun çalışmalar neticesinde, işçi Muhammet Özkul'un cenazesinin bugün göçük altından çıkarılması bekleniyor. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Mengen, Yaşam, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mengen'de maden göçüğü: İşçi için 26 saatlik çaba - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuşadası’nda Caretta Caretta Kaldırım Taşından Kurtarıldı Kuşadası'nda Caretta Caretta Kaldırım Taşından Kurtarıldı
Eduardo Bolsonaro’ya 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Onandı Eduardo Bolsonaro'ya 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Onandı
Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı
Trump: ABD’nin İran’a 300 milyar dolar yatırım yapacağı doğru değil Trump: ABD'nin İran'a 300 milyar dolar yatırım yapacağı doğru değil
Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oldu Milli yıldız kadroda Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Milli yıldız kadroda
Ünlü oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı Ünlü oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı

11:22
Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti İşte o vali yardımcısının atandığı ilimiz
Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti! İşte o vali yardımcısının atandığı ilimiz
11:17
Fenerbahçe’den son dakika teknik direktör açıklaması
Fenerbahçe'den son dakika teknik direktör açıklaması
11:07
AK Parti kaynakları en düşük emekli maaşı için rakam verdi
AK Parti kaynakları en düşük emekli maaşı için rakam verdi
11:02
CHP’de ihraç sırası belediye başkanlarına mı geldi Kapsamlı inceleme başlıyor
CHP'de ihraç sırası belediye başkanlarına mı geldi? Kapsamlı inceleme başlıyor
10:54
Yanlış bacak ameliyatı: 2 yıl sonra adli tıp raporuyla kanıtlandı
Yanlış bacak ameliyatı: 2 yıl sonra adli tıp raporuyla kanıtlandı
09:50
Pezeşkiyan’ın fotoğrafında dikkat çeken detay Belgede Trump’ın imzası da yer aldı
Pezeşkiyan'ın fotoğrafında dikkat çeken detay! Belgede Trump'ın imzası da yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 11:58:28. #7.13#
SON DAKİKA: Mengen'de maden göçüğü: İşçi için 26 saatlik çaba - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.