Boluspor Altyapı Tesislerinde Çıkan Yangın Paniğe Yol Açtı - Son Dakika
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Boluspor Altyapı Tesislerinde Çıkan Yangın Paniğe Yol Açtı

Boluspor Altyapı Tesislerinde Çıkan Yangın Paniğe Yol Açtı

Boluspor'un altyapı tesislerinde çıkan yangın, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Yılmaz Becikoğlu Altyapı Tesislerinde meydana geldi. Yangın, elektrik tesisatından kaynaklandı ve tesislerde kalan oyuncular dışarıya tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı ancak odada maddi hasar meydana geldi.

28.02.2024 17:08  Güncelleme: 17:09
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Boluspor'un altyapı tesislerinde çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Olay, Karaçayır Mahallesi'nde Murat Canbaş Caddesinde bulunan Boluspor Yılmaz Becikoğlu Altyapı Tesislerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı tesislerin üst katında altyapı oyuncularının kaldığı odada elektrik tesisatından kaynaklı yangın çıktı. Tesislerde kalan oyuncular dışarıya tahliye edildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Yangın sebebiyle odada maddi hasar meydana geldi. - BOLU

Kaynak: İHA

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