Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma tarafından bir iş yerine düzenlenen baskında 105 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Bolvadin ilçesinde Ö.Ü. ve A.S. isimli şahısların kendilerine ait iş yerlerinde kaçak bandrolsüz sigara sattıkları yönünde bilgi alan jandarma ekipleri harekete geçti. Ardından şahısların adreslerine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramada 105 paket kaçak sigara ele geçirdi. Olayın ardından şahıslar hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3.Sayfa › Bolvadin'de Kaçak Sigara Baskını: 105 Paket Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?