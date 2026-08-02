Bolvadin'de Otomobil Kaza Yaptı - Son Dakika
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Bolvadin'de Otomobil Kaza Yaptı

Bolvadin\'de Otomobil Kaza Yaptı
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Kontrolden çıkan otomobil, çiftliğin duvarına çarparak devrildi; sürücü yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kontrolden çıkarak bir çiftliğin duvarına çarparak devrilen otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çobanlar-Bolvadin kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.U. idaresindeki 20 B 3455 plakalı otomobil, Bolvadin istikametine seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarında bulunan bir çiftliğin duvarına çarparak devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü A.U., Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Otomobil, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolvadin'de Otomobil Kaza Yaptı - Son Dakika

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