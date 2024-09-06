Hindistan'dan gelen bir uçak, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havaalanı'na acil iniş yaptı. Olayın ardından Erzurum hava sahası uçuşlara kapatıldı. Yetkililer, yolcuların güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alarak durumu kontrol altına almaya çalışıyor.
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7.09.2024 05:19:28. #1.12#
SON DAKİKA: Hindistan Uçağı Erzurum'a Acil İniş Yaptı - Son Dakika
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