Bora Kaplan'ın Duruşmasına Devam Edildi

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin istinafın bozma kararı sonrasında 76 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, Bora Kaplan ve Serdar Sertçelik'in de aralarında bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı bu celse sanık Tansel Aktan'ın dinleneceğini bildirdi. Önceki verdiği ifadelerin geçerli olduğunu ifade eden Aktan, "Ben bu dosyaya dahil edilmeye çalışıldım. Bora Kaplan'ın yanında sigortalı şekilde çalıştım, ekmeğini yedim suyunu içtim. Önceki ifadelerimi tekrar ediyorum" dedi.

Mahkemece dinlenen tanık M.A., "Serdar Sertçelik arkadaşımdır. Benim marketim vardı, Serdar'da Elmacılar marketlerin sahibiydi. Oradan kaynaklı arkadaşlık bağlantım vardır. Serdar ile birkaç kez telefonla iletişim kurdum. Murat Çelik isimli kişiyi duydum ancak tanımıyorum" iddialarında bulundu.

Sanık Bora Kaplan, avukatı Umut Köroğlu'nun tanık olarak dinlenmesini talep etti ve mahkeme talebi kabul etti.

İfade veren avukat Umut Köroğlu, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bora Kaplan'ın ifadesini almak üzere ceza infaz kurumuna geldiğini belirtti. İfade işlemlerine avukat olarak katıldığını söyleyen Köroğlu, görüşme sırasında bazı emniyet mensuplarının Kaplan'a çeşitli isimler hakkında ifade vermesi halinde kendisine yardımcı olunacağı yönünde ifadeler kullandığını öne sürdü. Köroğlu, polislerin Kaplan'a eşi ve kız kardeşlerinin gözaltında olduğunu söylediklerini aktararak, bazı kişiler hakkında beyanda bulunması durumunda örgüt yöneticiliği suçlamasının örgüt üyeliğine çevrilebileceği ve tahliye sürecinin hızlanabileceğinin ifade edildiğini iddia etti.

Kaplan'ın söz konusu isimler hakkında bilgi sahibi olmadığını belirterek bu taleplere karşı çıktığını savunan Köroğlu, emniyet görevlilerinin daha sonra eski emniyet müdürleri Alparslan ve Oben ile Volkan isimli bir kişi hakkında konuşmasını istediğini öne sürdü. Tanık Köroğlu, ifadenin alınmasının ardından Kaplan'ın eşinin ev hapsi kararıyla serbest bırakıldığını öğrendiklerini belirterek, Kaplan'ın bu gelişmeye tepki gösterdiğini ve yaşananlardan rahatsızlık duyduğunu kendisine aktardığını kaydetti.

Mahkemenin söz vermesi üzerine konuşan tutuklu sanık Bora Kaplan, "Dijital materyallerin neden önemli olduğunu geçen celse de anlattım siz bunları ortaya çıkarmak yerine adeta saklama çabası içerisindesiniz. Biz bunu anlayamıyoruz. Geçen celse, kapsamlı bir inceleme yapılmasını bekliyordum. Ancak sadece Serdar Sertçelik'e işkence yapılıp yapılmadığının araştırılması yönünde bir işlem yapıldığını gördük. Oysa burada yargılanan kişiler hakkında hangi suçlardan dava açıldıysa, bunların tamamının araştırılması gerekirdi. Murat Çelik cezaevinde yatsa bana ne yatmasa bana ne, cezaevinde kendi kendime sürekli düşünüyorum. Siz hukuk okudunuz, bize akıl verin. Siz gereğini yapmıyorsunuz. Bize zulmetmeyin, Allah'tan korkun. Bir çözüm üretin. Ama ne siz yapıyorsunuz ne de yapılmasına izin veriyorsunuz" dedi.

Kaplan savunmasına şöyle devam etti:

"Murat Çelik'in dediği gibi ben mahkeme başkanına şekerim demedim. Gayri ihtiyari başka bir kelime söyledim. Sonrasında da heyetten özür diledim. Yalan söylüyorlar, bana küfrediyorlar. Bu düşmanlık neden bilmiyorum. Elinizi vicdanınıza koyun bana karşı soruşturmayı yürüten, somut delillere rağmen bu şekilde davranan kişiler polis gibi değil düşman gibi hareket ettiler. Çelik ve ekibi belinde silahla dizi seti oluşturmuşlar, ben silahla inseydim daha da şov yapacaklardı. Ben ellerimi kaldırmama rağmen beton zemine yatırdılar."

Duruşma yarın devam etmek üzere ertelendi. - ANKARA