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Borç kavgası cinayetle sonuçlandı: "Ben yaptım" diyerek teslim olan zanlı adliyede

ÇORUM - Çorum'da alacak verecek meselesi yüzünden bir kişiyi iş yerinde bıçaklayarak öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi. Teslim olan zanlı, "Ben yaptım" diyerek cinayeti itiraf etti.

Olay, dün gece saatlerinde Ulukavak Mahallesi Damat Şükrü 3. Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre F.Y., alacak verecek meselesini konuşmak için Ayhan Doğan'ın iş yerine gitti. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yanındaki bıçakla Ayhan Doğan'ı ağır yaralayan F.Y., olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak işlediği cinayeti itiraf eden F.Y., teslim olmak istediğini belirtti. Sağlık ekipleri, Doğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Doğan'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Cinayet zanlısı F.Y. ise gittiği köyde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.Y., hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.