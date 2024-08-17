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Borç kavgasında yumruklar havada uçuştu... O anlar kamerada

BURSA - Bursa'da aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki kişi, sokak arasında karşılaşınca bir anda kavgaya tutuştu. Taraflar birbirilerine yumruklarla vururken, o anlar kameraya anbean yansıdı.

Merkez, Yıldırım ilçesi Karamazak Mahallesi'nde mobilyacılık yapan bir kişi, alacaklısı olan kişiyi sokak arasında bulunca parayı istedi. İkili arasında sokak arasında bu nedenle tartışma çıktı. Tarafların borç tartışması kısa sürede büyüyerek yerini kavgaya bıraktı. Sokak ortasında birbirlerine giren taraflar tekme ve yumruklarla birbirlerine vurdu. Çevredekilerin güçlükle ayırdığı kavga kameraya saniye saniye yansıdı.