Borçları Yüzünden Kuyumcu Soymaya Kalkan Şahıs Yakalandı

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Kuyumcu soymak istedi, panik butonuyla polise yakalandı

ADANA - Adana'da servis şoförü borcu olduğu için elinde av tüfeğiyle kuyumcu soymak istedi, ancak polis kısa sürede müdahale ederek şüpheliyi yakaladı.

Olay, 28 Ocak günü saat 17.00 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, servis şoförü Gökhan U. av tüfeğiyle ile Ahmet R.'nin kuyumcusuna soyguna girdi. Tüfeğiyle çalışanları tehdit etmeye başlayan Gökhan U., 10 tam altın, 4 bilezik ve 60 bin TL para istedi.

Bu sırada işyeri sahibi Ahmet R., "Yaptığın yanlış birşey sıkıntı neyse, çözeriz" diyerek Gökhan U.'ya soygunu gerçekleştirmemesini istedi.

"Panik butonuna bastılar, Çukurova ekibi 30 saniyede geldi"

Kuyumcuda çalışan bir kişi Gökhan U.'nun dikkatini çekmeden panik butonuna bastı. Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipler, gelen panik alarmı ile kuyumcuya 30 saniye içeresinde geldi. Polis şüpheli Gökhan U.'yu kelepçe takarak etkisiz hale getirdi.

"Borcu olduğu için yapmış"

Gözaltına alınan Gökhan U. emniyetteki ifadesinde, "Borcum vardı. Ödeyemeyince, soygun yapmaya karar verdim. Tüfeği alıp, ilk gördüğüm kuyumcuya girdim" dediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökhan U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.