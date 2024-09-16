Boris Fırtınası: Orta ve Doğu Avrupa'da Sel Felaketi - Son Dakika
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Boris Fırtınası: Orta ve Doğu Avrupa'da Sel Felaketi

Avusturya, Romanya, Çekya ve Polonya'da etkili olan Boris Fırtınası'nın yol açtığı şiddetli yağışlarda can kaybı 10'a yükseldi. Sel felaketi nedeniyle on binlerce kişi tahliye edildi, birçok bölgede hayat durma noktasına geldi.

16.09.2024 11:38
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Avusturya, Romanya, Çekya ve Polonya'da etkili olan Boris Fırtınası'nın yol açtığı şiddetli yağışlarda toplam can kaybı 10'a yükseldi.

Orta ve Doğu Avrupa'da Boris Fırtınası'nın yol açtığı şiddetli yağışlar sel felaketine neden oldu. Üç gündür etkili olan fırtına nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiği belirtildi.

Nehirlerde suların yükselmesi sonucu meydana gelen sel nedeniyle Çekya'da en az 10 bin 500 kişinin evlerinden tahliye edildiği belirtildi. Ülkenin kuzeydoğusundaki Krnov kasabasının Belediye Başkan Yardımcısı Miroslav Binar yaptığı açıklamada, "Kasabanın yüzde 70-80'inin sular altında olduğunu tahmin ediyoruz. Meydanın üçte ikisi sular altında kaldı" dedi. Başkent Prag'ın yaklaşık 235 kilometre doğusundaki Lipova-lazne köyü yakınlarında nehre düşen bir araçtaki 3 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkenin güneyi ile güneybatısını vuran Boris Kasırgası nedeniyle doğal afet durumu ilan etti. Dün Klodzko ve Bielsko Biala kentlerinde 2 kişi sel sularına kapılarak hayatını kaybetti. Bugün yapılan açıklamada, Nysa İlçesi'nde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

Avusturya'da ise kurtarma çalışmalarına katılan bir itfaiyeci hayatını kaybetti. Aşağı Avusturya eyaletinin tamamının afet bölgesi ilan edilirken, çok sayıda tren seferi askıya alındı, Viyana metrosunun bazı kısımları kapatıldı, bir otoyol sular altında kaldı.

Cumartesi günü 4 kişinin öldüğü Romanya'da ise 2 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı. Yetkililer, ülkenin güneydoğusundaki Galati bölgesinde Slobozia Conachi köyünde 700 evin sular altında kaldığını duyurdu. Selden en çok etkilenen Galati'de yaklaşık 5 bin 400 evde hasar meydana geldi. - BÜKREŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Boris Fırtınası: Orta ve Doğu Avrupa'da Sel Felaketi - Son Dakika

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