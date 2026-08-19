Bornova'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Bornova'da Uyuşturucu Operasyonu

Bornova\'da Uyuşturucu Operasyonu
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Polis, Bornova'da düzenlenen operasyonda 31 bin 320 uyuşturucu hap ele geçirdi, şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir şüphelinin çantasında 31 bin 320 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan zehir tacirleri tarafından kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği istihbaratı üzerine polis ekipleri harekete geçti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmalar kapsamında Bornova ilçesinde bir operasyon düzenlendi. Tespit edilen şüphelinin çantasında yapılan aramalarda tam 31 bin 320 adet ekstazi hap ele geçirildi.

Operasyon kapsamında suçüstü yakalanarak gözaltına alınan Ö.U. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Ö.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bornova'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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