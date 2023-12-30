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Borsacı Nihat Özçelik adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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Borsacı Nihat Özçelik adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan borsacı Nihat Özçelik, 'rüşvet', 'şantaj', 'yargı görevini etkilemeye teşebbüs' ve 'resmi belgede sahtecilik' gibi suçlardan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Borsacı Nihat Özçelik adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
30.12.2023 - 15:42,
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde 'rüşvet', 'şantaj', 'yargı' 'görevini yapanı etkilemeye teşebbüs' ve 'resmi belgede sahtecilik' gibi suçlardan gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen borsacı Nihat Özçelik, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında borsacı Nihat Özçelik'in de bulunduğu şüphelilere yönelik 'rüşvet', 'kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi', 'şantaj', 'yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken, ayrıca şüphelilere ilişkin borsa manipülasyonuna yönelik herhangi bir soruşturma bulunmadığı öğrenilmişti.

Konuya ilişkin Nihat Özçelik'in de arasında bulunduğu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılık işlemleri tamamlanan 6 kişi, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Özçelik'in de arasında bulunduğu 6 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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