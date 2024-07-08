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Boşandığı eşinin iftirası sebebiyle cezaevine gönderildiğini iddia eden adam beraat etti

ANKARA - Ankara'da bir kadın, kim olduğu bilinmeyen bir kişi tarafından uğradığı kezzap saldırısından boşanma aşamasındaki eşini sorumlu tuttu. İki buçuk ay cezaevinde kalan şüpheli koca ise delil yetersizliği sebebiyle serbest bırakıldı. İftira sebebiyle hapse girdiğini söyleyen koca, eşi tarafından defalarca aldatıldığını ileri sürdü.

Çankaya'da 2023'ün Ocak ayında meydana gelen olayda, Ö.A. (40), kimliği belirsiz bir kişi tarafından kezzapla saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan kadın tedavisinin ardından taburcu olurken, olayın sorumlusu olarak boşanma aşamasındaki eşi Mustafa Azim'i gösterdi. Şüpheli olarak gözaltına alınan koca, iki buçuk ay tutuklu olarak yargılandıktan sonra delil yetersizliği sebebiyle serbest bırakıldı. Eşinin kendisini defalarca aldattığını ve bu sebepten dolayı boşandığını ileri süren Azim, çocuklarının velayet meselesi sebebiyle iftiraya uğradığını söyledi. 3 yıl süren dava sürecinin ardından eşinden boşanan Azim, hapse girdiği için işlerinin bozulduğunu ve itibarının zedelendiğini ifade etti. Mağdur olduğunu söyleyen Azim, eşinin birilerini korumak için çocuklarının ifadelerini değiştirtmeye çalıştığını ileri sürdü. Sonuçlanan boşanma davasında ise mahkemeye 10 ve 7 yaşındaki iki kız çocuğunun velayetini baba Azim'e verdi. Mahkeme, ayrıca anne Ö.A.'ya, çocuklar 18 yaşına gelene kadar görüş yasağı verilmesine ve eski eşine nafaka ödenmesine hükmetti.

"Şüphelerim vardı"

Aldatıldığını söyleyen Azim, "2021 yılından beri eşimle boşanma sürecimiz devam ediyordu. Zina nedeniyle dava açmıştım ve sayısız delille de ispat ettim. Çocukların velayeti de mahkeme kararıyla bana verilmişti. Bazı delillerden dolayı da anneye görüş yasağı getirilmişti. Şüphelerim vardı. Aynı anda iki kişi ile görüşürken yakaladım. Ardın da görüştüğü diğer kişilere ulaştım. Bu kişilerden 9 binden fazla delil elde ettim. 427 tanesini avukatım dosyaya koydu. Boşanma davası 3 sene sonra sonuçlandı. Karşı taraf 100 bin lira tazminat ödemek zorunda kaldı. Çocukların görüş yasağının 18 yaşına kadar devam etmesine karar verildi" dedi.

"Çocukların ifadesini değiştirmek istiyor"

Suçsuz olduğunun ispat edildiğini belirten Azim, "Beni cezaevine göndertip, çocukların ifadesini değiştirmek istiyor. Olayın olduğu günün akşamı işten çıkıp evime geldim. Kamera kayıtlarında evime girdiğim ve polisler beni almaya gelene kadar çıkmadığım anlaşılıyor. Olaydan 2 saat önce evime geldiğim belli. Binanın ön kapısından başka girişi çıkışı olmadığı da kanıtlandı" ifadelerine yer verdi.

"O olayı yapan ben değilim"

Hayatının alt üst olduğunu söyleyen Azim, "Kendisine kezzap atılmış. Bu durumdan dolayı beni suçluyor. Bu nedenden dolayı 2 buçuk ay cezaevinde kaldım. Ne zaman çıkacağım belli olmadığı için iş yerim kapadı. Çocuklarım rezil oldu. Bu kayıpların hepsinin bedelini yasal yollarla almaya çalışacağız. Hayatım mahvoldu, hayatımı bitirdi. O olayı yapan ben değilim. Belki de canını yaktığı birisi yaptı. Olay saatinde farklı yerde olduğumu ispatladım" diye konuştu.

"Tanıklarımızla da bu durumu ispat ettik"

Azim'in avukatı Merve Sena Kutbay ise, "Müvekkilime çocukların geçici velayeti verilmişti. Annenin, çocukları istismar ettiği gerekçesiyle velayet ondan alınmıştı. Bu nedenden olduğunu değerlendiğimiz bir suç olayı gerçekleştirildi. Davalı kadın kendisinin kimyasal maddeyle yakıldığını söylüyordu. Bunu da eski eşkinin yaptığını beyan ediyordu. O güne ilişkin müvekkilin evine geldiği ve evinden ayrılmadığı, apartmanın tek giriş çıkışının olduğu ve kendisinin de üçüncü katta yaşadığı kamera kayıtlarında görülüyordu. Olay yerinde hiç olmadığı ise tespit edildi. Tanıklarımızla da bu durumu ispat ettik ve delil yetersizliği sebebiyle berat ettik" dedi.

"Müvekkilim maddi ve manevi çok fazla sıkıntı yaşadı"

Karşı taraftan şikayetçi olacaklarını dile getiren Avukat Kutbay, "Arada bir boşanma davası ve istismar var. Çocuklar bu süreç içerisinde istismar edilmiş. Müvekkil şikayet etmiş, kişisel görüş yasağı getirilmiş. Müvekkilin elinden çocuklarının alınmasının tek yolu ise bir şekilde hapse girmesiydi. Boşanmaları da gerçekleşmiş durumda. Zina nedeniyle davanın kabulüne karar verildi. Müvekkile tazminat ödenmesine, velayetin verilmesine ve nafakaya karar verdi. Şikayet hakkımızı kullanacağız. Müvekkilim maddi ve manevi çok fazla sıkıntı yaşadı" şeklinde konuştu.