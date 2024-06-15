Boşandığı Eşinin Kaçtığını Düşünen Kadın Dükkanı Taşladı

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Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir kadın, boşandığı eşinin kaçtığını düşündüğü kadına ait dükkanı taşladı.

Edinilen bilgiye göre, bir hafa önce boşandığı eşinin, Ç.Y. adlı bir kadınla kaçtığını düşünen S.P. adlı kadın, öfkelenerek Ç.Y.'ye ait dükkanı taşladı. Çevredeki vatandaşlar, kadının sinir krizi geçirerek dükkanın camlarını kırdığını görünce sakinleştirmeye çalıştı. Ardından olay yerine polis ekipleri geldi. Ç.Y. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili olarak başlatılan tahkikatın devam ettiği bildirildi. - BALIKESİR