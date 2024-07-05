Boşandığı eşinin sevgilisini öldüren şahıs sokakta yakalandı - Son Dakika
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Boşandığı eşinin sevgilisini öldüren şahıs sokakta yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde boşandığı eşinin sevgilisini silahla öldüren şahıs, olaydan kısa bir süre sonra sokakta yürürken yakalanırken, şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay, gece yarısı saat 01.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Toplum Sokak üzerinde yaşandı. M.N. isimli şahsın bir süre önce karısından boşandığı ve boşandığı eşinin Orhan Murat isimi şahısla sevgili olduğu öğrenildi. M.N., Orhan Murat ile eski karısını takip ettikten sonra pusu kurarak silahla ateş etti. Orhan Murat ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve hayatını kaybetti. M.N., olay yerinden kaçtı ancak polis ekipleri tarafından sokakta yürürken yakalandı.

05.07.2024 19:33
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Boşandığı eşinin sevgilisini öldürmüştü, sokakta yürürken yakalandı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde boşandığı eşinin sevgilisini silahla öldüren şahıs, olaydan kısa bir süre sonra sokakta yürürken yakalanırken, şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, gece yarısı saat 01.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Toplum Sokak üzerinde yaşandı. M.N. isimli şahsın bir süre önce karısından boşandığı ve boşandığı eşinin Orhan Murat isimi şahısla sevgili odluğu öğrenildi. Kimlik bilgileri henüz tespit edilemeyen eski karısı ile sevgilisi Orhan Murat'ı uzun süredir takip ettiği öğrenilen M.N.'nin gece yarısı Cumhuriyet Mahallesi Toplum Sokak'ta pusu kurduğu iddia edildi. Orhan Murat ile eski karsını sokaktaki bir evden çıkınca kuşun yağdırmaya başlayan M.N. dehşet saçtı. Olayda Orhan Murat başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden çok sayıda mermi isabet alınca ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili çalışmalarını sürdürürken olayda kurşun isabet etmeyen ancak şok yaşayan kadının da hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

"Sokakta yürürken yakalandı"

Boşandığı eşinin sevgilisini silahla ateş ederek öldüren M.N. olay yerinden yaya olarak kaçtı. Olayın ardından Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda M.N. İkiçeşmelik Mahallesi'nde sokakta yürürken polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Boşandığı eşinin sevgilisini öldüren şahıs sokakta yakalandı - Son Dakika

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