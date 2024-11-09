Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Kocaya Müebbet İstendi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Kocaya Müebbet İstendi

Geniş Video İzle

Manisa'da boşanma aşamasındaki eşi Selda Eller'i mal paylaşımı yüzünden boğarak öldüren Gökhan Eller'e ağırlaştırılmış müebbet cezası isteniyor.

09.11.2024 19:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eşini mal paylaşımı tartışması sebebiyle öldürmüş

Eşini boğarak öldüren koca için ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi

MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Selda Eller'i öldüren sanığın 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanması istendi. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Gökhan Eller'in eşi Selda Eller ile mal paylaşımı sebebiyle kavga ettiklerini ve kendisini en yakın arkadaşlarıyla aldatacağını söylediği için boğduğu ifadeleri yer aldı.

Yunusemre ilçesinde 23 Eylül 2024 tarihinde meydana gelen olayda, boşanma aşamasındaki 2 çocuğunun annesi Selda Eller'i boğarak öldüren Gökhan Eller için Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede, şüphelinin Selda Eller ile mal paylaşımı konusunda tartıştığı ve arkasından Selda Eller'i bağ ile boğmak suretiyle "Eşe karşı kasten öldürme" suçunu işlendiği belirtildi. Yine iddianamede Gökhan Eller'in "Ağırlaştırılmış müebbet hapis" istemiyle yargılanması istendi.

Zanlı Gökhan Eller'in iddianamedeki yer alan ifadesinde, eşi ile 2018 yılında boşandıklarını, 9-10 ay kadar ayrı yasadıklarını, bu süreçte kendisinin olayın gerçekleştiği evi satın aldığını, daha sonrasında eşi ile tekrar barışarak yeniden evlenmeye karar verdiklerini, maktul Selda'nın evlenmeden önce evin tapuda kendisi adına kaydedilmesini istediğini, kendisinin de kabul ettiğini ve evlendiklerini söyledi. Evlilikleri içerisinde eşi Selda Eller'in kendisini aldattığını öğrendiğini ve bu yüzden sürekli tartışmalar yaşadığını iddia eden Gökhan Eller, tekrar boşanma kararı aldıklarını ve aralarında yaptıkları protokole göre, evin yüzde 60'ının kendisinde, yüzde 40'ının ise Selda'da kalacağı konusunda anlaştıklarını ifade etti. Daha sonrasında iş çıkışı emniyetten arandığını ve eşi Selda'nın kendisini hakkında uzaklaştırma kararı aldığını öğrendiğini kaydeden Gökhan Eller, eşi Selda'nın kendisini arayarak evden eşyalarını almasını istediğini, bunun üzerine eve gittiğini, eşi ile tartışmaya başladıklarını, eşinin kendisini en yakın arkadaşlarıyla aldatacağını söylediğini ileri sürdü. Bunun üzerine eşini boğduğunu ifade eden zanlı Gökhan Eller, arkadaşını telefonla arayarak eve ambulans çağırmasını istediğini ardından polise giderek teslim oluğunu ifade etti.

Kaynak: İHA

Aile İçi Şiddet, Yunusemre, Politika, 3-sayfa, Cinayet, Manisa, Hukuk, Eylül, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Kocaya Müebbet İstendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:05 Yüksel Güran mahkemede konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan dışarı çıktı Yüksel Güran mahkemede konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan dışarı çıktı
18:47 Devlet Bahçeli, Ankara sokaklarını bu şarkıyla turladı, aracın kontağındaki detay dikkat çekti Devlet Bahçeli, Ankara sokaklarını bu şarkıyla turladı, aracın kontağındaki detay dikkat çekti
17:59 21 Ağustos’ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler 21 Ağustos'ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler
09:38 Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor
07:46 MasterChef Türkiye’de Danilo Zanna’nın dişi kırıldı MasterChef Türkiye'de Danilo Zanna'nın dişi kırıldı
07:17 Metiner’in Hizbullah terör örgütü ile ilgili sözleri gündem oldu Metiner'in Hizbullah terör örgütü ile ilgili sözleri gündem oldu
00:55 Yüzlerce vatandaş, İsrail firmasına bağlı tırları limana sokmadı Yüzlerce vatandaş, İsrail firmasına bağlı tırları limana sokmadı
00:35 Enes Güran duruşma biterken Nevzat’a böyle bağırdı: Kamera kayıtları çıkınca görüşeceğiz Enes Güran duruşma biterken Nevzat'a böyle bağırdı: Kamera kayıtları çıkınca görüşeceğiz
00:23 Sosyal medyada eşiyle mesajlaştığı adamı silahla vurarak öldürdü Sosyal medyada eşiyle mesajlaştığı adamı silahla vurarak öldürdü
00:19 Elon Musk’ın trans kızı Trump yüzünden ülkeyi terk ediyor Elon Musk'ın trans kızı Trump yüzünden ülkeyi terk ediyor
00:17 Mahmut Abbas’ın Filistin teklifine Trump’tan yanıt: Dört gözle bekliyorum Mahmut Abbas'ın Filistin teklifine Trump'tan yanıt: Dört gözle bekliyorum
23:36 UEFA, Kopenhag’ın küfürlü pankartı için RAMS Başakşehir’den özür diledi UEFA, Kopenhag'ın küfürlü pankartı için RAMS Başakşehir'den özür diledi
23:27 Salim Güran’ın kızları: Babamız olmasından gurur duyuyoruz Salim Güran'ın kızları: Babamız olmasından gurur duyuyoruz
23:11 Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra programa çıkmayan Tolga Zengin, yayıncı kuruluştan istifa etti Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra programa çıkmayan Tolga Zengin, yayıncı kuruluştan istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2024 20:22:36. #1.11#
SON DAKİKA: Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Kocaya Müebbet İstendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.