Boşanma Aşamasındaki Kadın Eşini Silahla Yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Boşanma Aşamasındaki Kadın Eşini Silahla Yaraladı

Boşanma Aşamasındaki Kadın Eşini Silahla Yaraladı

İstanbul'un Çatalca ilçesinde boşanma aşamasında olan Ezgi Ceken, eşi Sezgin Ceken'i silahla yaraladı. Sezgin Ceken olay yerinde hayatını kaybederken, Ezgi Ceken tutuklandı.

24.08.2024 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Çatalca ilçesinde boşanma aşamasında olduğu ve uzaklaştırma kararı olan Ezgi Ceken, eşi Sezgin Ceken'i silahla yaraladı. Ağır yaralanan Sezgi Ceken, olay yerinde hayatını kaybederken, genç kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü akşam saatlerinde Çatalca Dağyenice Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 25 yaşındaki Ezgi Ceken, şiddet uyguladığı gerekçesiyle 33 yaşındaki Sezgin Ceken'den boşanmak için dava açtı. Davanın ardından Sezgin Ceken'e uzaklaştırma kararı verildi. Boşanma sürecinde Ezgi Ceken babasının evine döndü. Çarşamba günü Sezgin Ceken kayınpederinin evine gelerek tehditler savurdu. Boşanmak istemeyen adam, eşinden davayı geri çekmesini istedi. Bunun üzerine aralarında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Ezgi Ceken silahla Sezgin Ceken'e ateş ederek yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vurulan Sezgin Ceken'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından Ezgi Ceken gözaltına alındı. Bir çocuk annesi genç kadın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Ezgi Ceken adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

istanbul, 3-sayfa, Çatalca, Olaylar, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Boşanma Aşamasındaki Kadın Eşini Silahla Yaraladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:45 Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen’deki kanlı saldırıyı üstlendi Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen'deki kanlı saldırıyı üstlendi
20:57 Nevşehir’in turistik Kapadokya bölgesi sele teslim oldu Nevşehir'in turistik Kapadokya bölgesi sele teslim oldu
17:09 Erzincan’da katliam gibi kaza: 1’i bebek 4 ölü, 2 yaralı Erzincan'da katliam gibi kaza: 1'i bebek 4 ölü, 2 yaralı
16:43 Türkiye’nin yeni denizaltısı ’’Pirireis’’ göreve başladı Türkiye'nin yeni denizaltısı ''Pirireis'' göreve başladı
10:24 Bebeğini kaybeden kadının paylaşımına tepki yağıyor Bebeğini kaybeden kadının paylaşımına tepki yağıyor
10:07 CHP lideri Özel: Ayağım kırıldığında ilk telefon Bahçeli’den geldi CHP lideri Özel: Ayağım kırıldığında ilk telefon Bahçeli'den geldi
09:52 Justin ve Hailey Bieber çifti, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu Justin ve Hailey Bieber çifti, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu
09:49 Bakışları her şeyi özetliyor İsmail Kartal’ın son hali çok konuşulur Bakışları her şeyi özetliyor! İsmail Kartal'ın son hali çok konuşulur
09:44 Dönerci, canlı yayında silahlı saldırıya uğradı Dönerci, canlı yayında silahlı saldırıya uğradı
09:30 Paylaşımı yüzünden 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti Paylaşımı yüzünden 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti
09:13 Arda Güler’e gün doğdu Ancelotti oynatmaya mecbur Arda Güler'e gün doğdu! Ancelotti oynatmaya mecbur
09:12 Ekmek satışında yeni dönem A’dan Z’ye tüm bilgiler üzerinde yazacak Ekmek satışında yeni dönem! A'dan Z'ye tüm bilgiler üzerinde yazacak
08:16 İstanbul’da rekor kıran nem oranı İstanbul'da rekor kıran nem oranı
08:15 11 ilde uyuşturucu operasyonu: 100 kişi tutuklandı 11 ilde uyuşturucu operasyonu: 100 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2024 00:42:23. #1.12#
SON DAKİKA: Boşanma Aşamasındaki Kadın Eşini Silahla Yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement