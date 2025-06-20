Sokak ortasında eşine tekme ve yumrukla saldırdı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı 30 Ağustos Caddesi'nde dün iddiaya göre; N.V. isimli kadın çocuğunun mezuniyet töreni için okula giderken karşısına boşanma aşamasında olduğu eşi M.V. karşısına çıktı.

SOKAK ORTASINDA EŞİNİ DARBETTİ

M.V. sokak ortasında bir anda N.V.'ye tekme ve yumrukla saldırdı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, M.V.'nin saldırdığı anlar yer aldı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Saldırıya uğrayan kadın, olay sonrası polis merkezine giderek şikayetçi oldu.