İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı 30 Ağustos Caddesi'nde dün iddiaya göre; N.V. isimli kadın çocuğunun mezuniyet töreni için okula giderken karşısına boşanma aşamasında olduğu eşi M.V. karşısına çıktı.
M.V. sokak ortasında bir anda N.V.'ye tekme ve yumrukla saldırdı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, M.V.'nin saldırdığı anlar yer aldı.
Saldırıya uğrayan kadın, olay sonrası polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Sokak ortasında eşine tekme ve yumrukla saldırdı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?