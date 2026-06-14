Boşanma Draması: Eşini Vurdu, Kızını Darbetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Boşanma Draması: Eşini Vurdu, Kızını Darbetti

Boşanma Draması: Eşini Vurdu, Kızını Darbetti
14.06.2026 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da bir adam, boşanma aşamasındaki eşini vurup, araya giren kızını darbetti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurarak öldüren şahıs, annesini kurtarmaya çalışan kızını da darbetti.

Olay, saat 09.15 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Kervanyolu Caddesi üzerindeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vedat Y. konuşmak amacıyla boşanma aşamasındaki eşi Ülviye Y.'nin bulunduğu eve gitti. Çıkan tartışmanın büyüdüğü olayda Vedat Y., yanında getirdiği ruhsatsız tabancayla Ülviye Y.'yi vurdu. Silah seslerini duyan vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Ülviye Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sırasında Vedat Y.'nin araya girmeye çalışan kızı E.D.Y.'yi (18) de silahın kabzasıyla darbettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan Vedat Y.'nin emniyetteki ilk ifadesinde, eşiyle uzun süredir geçimsizlik yaşadıklarını, olay günü konuşmak için eve gittiğini ve eşinin kendisine bağırması üzerine sinirlenerek tetiğe bastığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Manisa, Yaşam, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boşanma Draması: Eşini Vurdu, Kızını Darbetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kimlik Krizi Sadece 4 Dakika Kaldı Kimlik Krizi! Sadece 4 Dakika Kaldı
Antalya’da Kadınlar Arasında Kavga: Özür Dilediler Antalya'da Kadınlar Arasında Kavga: Özür Dilediler
Dicle’de Askeri Balta Cinayeti Aydınlatıldı Dicle'de Askeri Balta Cinayeti Aydınlatıldı
İstanbul’da Suç Örgütüne Baskın: 33 Tutuklama İstanbul'da Suç Örgütüne Baskın: 33 Tutuklama
LGS bitti, geriye bu manzaralar kaldı: Kimliğini unutan da vardı yanlış okula giden de LGS bitti, geriye bu manzaralar kaldı: Kimliğini unutan da vardı yanlış okula giden de
Hamaney’in Cenaze Töreni Tarihleri Açıklandı Hamaney'in Cenaze Töreni Tarihleri Açıklandı

14:49
Ve Cengiz Ünder Fenerbahçe’de Paylaşımı bomba
Ve Cengiz Ünder Fenerbahçe'de! Paylaşımı bomba
14:10
Kerem Aktürkoğlu fotoğrafı sahte çıktı TRT’nin yaptığı hata olay oldu
Kerem Aktürkoğlu fotoğrafı sahte çıktı! TRT'nin yaptığı hata olay oldu
13:45
Hizbullah İsrail’in topçu mevzilerini vurdu, Tel Aviv’den jet misilleme geldi
Hizbullah İsrail'in topçu mevzilerini vurdu, Tel Aviv'den jet misilleme geldi
13:27
İran, ABD ile varılan mutabakat zaptında nükleer silah üretmemeyi kabul etti
İran, ABD ile varılan mutabakat zaptında nükleer silah üretmemeyi kabul etti
13:02
Domuz sesine doğru ateş ettiler, gerçek ortaya çıkınca yıkıldılar
Domuz sesine doğru ateş ettiler, gerçek ortaya çıkınca yıkıldılar
12:46
Altında tarihi rekor beklentisi: JP Morgan hedefi açıkladı
Altında tarihi rekor beklentisi: JP Morgan hedefi açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2026 15:00:57. #7.12#
SON DAKİKA: Boşanma Draması: Eşini Vurdu, Kızını Darbetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.