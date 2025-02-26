Bosna Hersek'te 31 Çocuk Alıkonuldu, 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Bosna Hersek'te 31 Çocuk Alıkonuldu, 3 Kişi Gözaltına Alındı

Brçko'da bir evde alıkonulan 31 çocuk tespit edildi. Polis, insan ticareti ve çocuk istismarı şüphesiyle 3 kişiyi gözaltına alırken, çocuklar güvenli bir yere nakledildi.

26.02.2025 19:11
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Bosna Hersek'in kuzey doğusundaki Brçko şehrinde polis, bir evde 31 çocuğun alıkonulduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla olaya ilişkin 3 kişi, insan ticareti ve çocuk istismarı şüphesiyle gözaltına alındı.

Bosna Hersek'in kuzey doğusundaki Brçko şehrinde bir evde alıkonulan küçük yaşlarda 31 çocuğun olduğu ortaya çıktı. Brçko Bölge Polisi, güvenlik güçlerinin savcılık gözetiminde ve Sosyal Hizmetler İdaresi ve Kızılhaç ile işbirliği içerisinde bir operasyon gerçekleştirildiğini ve bir evde çok sayıda çocuk tespit edildiğini duyurarak, çocukların güvenli bir yere götürüldüğünü ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada ise evde küçük yaşlarda toplam 31 çocuk bulunduğu aktarılarak, olaya ilişkin olarak aynı günün akşamında yapılan bir operasyonla 3 kişinin "insan ticareti", "çocuk ticareti" ve "çocuk istismarı" şüphesiyle gözaltına alındığı duyuruldu.

Çocuklar evden kaçarak yardım istedi

Polis, olayın hassasiyeti nedeniyle daha fazla bilgi vermezken, Bosna Hersek medyasında çocukların büyük çoğunluğunun Hırvatistan pasaportuna sahip olduğu ve çocuklarla beraber İtalyan vatandaşı bir kadının bulunduğu ifade edildi. Haberlerde, müstakil bir evde tutulan çocukların yaşlarının birkaç aylıktan 12 yaşına kadar değiştiği kaydedilerek, evde tutulan 12 yaşındaki bir kız çocuğunun yanına aldığı diğer 2 çocukla birlikte sokağa çıkarak çevredekilerden yardım talep etmesiyle ortaya çıktı.

"Endişe verici olan şey, bunun bölgemizde ne kadar süredir devam ettiği"

Brcko Belediye Başkanı Sinisa Milic, "Polis ve Savcılık, derhal incelemeye dahil oldu ve çocuklar başka bir yere nakledilerek tıbbi bakımları sağlandı. Bu olayın arka planı ve ardındaki saiki, soruşturmanın ileri safhalarında ortaya çıkacaktır. Endişe verici olan şey, bunun bölgemizde ne kadar süredir devam ettiği ve şimdiye kadar kimsenin dikkatini çekmemiş olması" dedi. - SARAYBOSNA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bosna Hersek'te 31 Çocuk Alıkonuldu, 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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