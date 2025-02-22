Botsvana'da Sel Felaketi: 7 Ölü

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Güney Afrika ülkesi Botsvana'da şiddetli yağmurların yol açtığı sel felaketinde 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika ülkesi Botsvana sel felaketi ile mücadele ediyor. Botsvana Devlet Başkanı Duma Boko yaptığı açıklamada, şiddetli yapışların beraberinde getirdiği sel felaketi nedeniyle 3'ü çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve binlerce kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi. Selden etkilenen bölgelerden bin 700'den fazla kişinin tahliye edildiğini kaydeden Boko, "Daha fazla kaybı azaltmak için kısa vadede çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Devlet Başkanı Boko, "Ulusal düzeydeki altyapımızın kuraklığın yanı sıra sellerle de başa çıkabilmesi için altyapı planlamamızı yeniden gözden geçirmeliyiz" diye konuştu.

Başkent Gaboron'da, araçlar ve evler sular altında kalırken, yetkililer ilerleyen günlerde şiddetlenmesi beklenen yağışlar için hazırlık yapıldığını belirtti. Afet yönetimi yetkilileri, kentsel alanlardaki yetersiz drenajın, en çok etkilenen alçak bölgelerin bazılarında su birikmesine neden olmuş olabileceğini öne sürdü. Yetkililer, ülkede 1 haftayı aşkın süredir devam eden sağanak yağışların ardından okulları geçici olarak tatil ederken, yolları trafiğe kapattı. - GABORONE