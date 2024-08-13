Boya yaparken yüksek gerilim hattına temas eden şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
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Boya yaparken yüksek gerilim hattına temas eden şahıs hayatını kaybetti

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Adıyaman'da bir şahıs, komşusunun evinin damında boyama yaparken boya fırçasının evin üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapılarak hayatını kaybetti.

13.08.2024 17:38
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Boya yaparken yüksek gerilim hattına temas eden şahıs hayatını kaybetti

Komşusunun evini boyadığı esnada akıma kapıldı

ADIYAMAN - Adıyaman'da bir şahıs, komşusunun evinin damında boyama yaparken boya fırçasının evin üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi 2857 Sokak içerisindeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, komşusunun tek katlı evinin damında boyama yapan 43 yaşındaki Abdurrahman Atlı, boya fırçasının evin üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.

Vatandaşların kovalarla toprak taşıması yeterli olmadı

Vatandaşlar sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar damda hareketsiz yatan Abdurrahman Atlı'nın ayaklarına dama kovalarla getirdikleri toprağı dökerek vücuttaki akımın çıkmasını sağlamaya çalıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise Abdurrahman Atlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Abdurrahman Atlı'nın cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Daha önce de benzer olaylar yaşandığı iddia edildi

Öte yandan bölgede evlerin üzerinden geçmekte olan yüksek gerilim hattından dolayı daha önceden benzer şekilde yaralamalı ve ölümlü olayların yaşandığı iddia edildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Boya yaparken yüksek gerilim hattına temas eden şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

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