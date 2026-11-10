Boyabat\'ta emniyet, av tüfeği güvenliği için esnaf ve avcılara broşür dağıttı

Sinop Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü, av tüfeklerinin ev ortamında güvenli muhafazası ve silah güvenliği bilincinin artırılması amacıyla kapsamlı bir bilgilendirme kampanyası yapıyor. Hazırlanan afiş ve broşürlerle vatandaşlara tetik kilidi, kilitli kasa ve mühimmat güvenliği konusunda hayati uyarılarda bulunuluyor

Türkiye genelinde bireysel silahlanmanın ve ev içi kazaların önlenmesine yönelik denetim ve bilinçlendirme faaliyetleri aralıksız sürerken, Sinop'un Boyabat ilçesinde çalışma hayata geçirildi. Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özellikle av sezonu ve ev içi silah güvenliği konularında toplumsal farkındalığı artırmak üzere sahaya indi.

"Güvenli Av, Güvenli Yarınlar" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında ilçe genelinde esnafa, vatandaşlara ve avcılara yönelik hazırlanan afiş, broşür ve bilgilendirici materyaller dağıtıldı.