Boyabat'ta Makaron ve Gümrük Kaçağı Elektronik Sigara Operasyonu - Son Dakika
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Boyabat'ta Makaron ve Gümrük Kaçağı Elektronik Sigara Operasyonu

Boyabat\'ta Makaron ve Gümrük Kaçağı Elektronik Sigara Operasyonu

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir işyerinde yapılan operasyonda, 250 bin 800 adet makaron, 85 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ve likit ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı.

30.04.2024 12:06
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Sinop'un Boyabat ilçesinde bir işyerinde 250 bin 800 adet makaron, 85 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ve likidi ele geçirildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) polisleri tarafından Boyabat'ta bulunan bir iş yerinde operasyon düzenlendi. Yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 350 bin TL değerinde 250 bin 800 adet makaron, 85 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ve likidi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Boyabat'ta Makaron ve Gümrük Kaçağı Elektronik Sigara Operasyonu - Son Dakika

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