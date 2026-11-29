Sinop'un Boyabat ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Boyabat ilçesine bağlı Daylı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğan G. (28) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjde bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle durabilen araçta bulunan sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.